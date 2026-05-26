Країни Балтії звертаються до України за допомогою у будівництві укриттів

Компанії країн Балтії протягом останніх тижнів зверталися до українських виробників оборонної продукції та експертів з питань цивільного захисту, щоб обговорити купівлю бомбосховищ.

Про це пише Politico з посиланням на слова гендиректора Української ради оборонної промисловості Ігоря Федірка.

Міністр оборони Естонії Ганно Певкур заявив Politico, що його країна давно готова до російських атак і має достатній досвід для захисту свого народу. Речник МЗС Литви заявив, що вони не мають інформації про обговорення бомбосховищ, але що «досвід, отриманий в Україні, є дуже цінним, щоб посилити готовність в Литві».

Гендиректор великого українського виробника сталі «Метінвест» Юрій Риженков заявив, що компанія провела попередні переговори з урядами країн Балтії щодо будівництва укриттів для захисту від потенційних атак дронів.

Зростаюча тривога вплинула на ринки нерухомості в країнах Балтії. У Вільнюсі підвальні приміщення та укріплені підземні приміщення зʼявилися у списках нерухомості після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Їх рекламують, як потенційні укриття у разі обстрілів або атак дронів.