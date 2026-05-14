Рубіо: США сподіваються на відновлення перемовин України та РФ, попри втрату «імпульсу»

США сподіваються на відновлення перемовин між Україною та Росією і готові й надалі виступати посередником у них.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо.

«Ми готові, президент готовий, його команда готова сприяти дипломатичному завершенню війни. На жаль, за останні кілька місяців ми втратили певний імпульс з різних причин: українці почуваються дедалі впевненіше щодо своєї позиції на полі бою; вони пройшли зиму; росіяни налаштовані трохи оптимістично, бо ціна на нафту зросла», — сказав Рубіо в інтерв’ю каналу Fox News.

За його словами, наразі США є єдиною країною у світі, яка здатна домогтися завершення повномасштабної війни Росії проти України.

«Президент хоче бачити завершення війни, і якщо є щось, що він або ми можемо зробити, щоб допомогти покласти їй край, ми це зробимо», — наголосив Рубіо.

Держсекретар США додав, що Україні знадобляться два десятиліття для відбудови, а збитки для російської економіки «надзвичайні».

Переговори України, Росії та США

Перші прямі тристоронні переговори делегацій України, РФ та США пройшли 23—24 січня в Абу-Дабі. Головною їхньою темою були можливі умови завершення війни, конкретних результатів перемовники тоді не досягли.

Наступний раунд переговорів відбувся в Абу-Дабі 4—5 лютого. Сторони зосередились на механізмах припинення вогню та на тому, як його будуть контролювати США. Але остаточно узгодити деталі делегації не змогли без політичних рішень на найвищому рівні. Тоді ж домовились про перший за останні пʼять місяців обмін полоненими між Україною та Росією — додому повернулися 157 українців.

Після цього Україна, РФ і США 17—18 лютого вели мирні переговори в Женеві. Зеленський тоді казав, що на них військові майже домовились, як моніторити припинення вогню, але в питаннях територій та ЗАЕС прогресу поки що немає.

Останній раунд тристоронніх перемовин між Києвом, Вашингтоном і Москвою відбувся у швейцарській Женеві 26 лютого. Окрема увага була зосереджена на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України.

На початку квітня Зеленський заявив, що запропонував американській делегації приїхати до Києва для переговорів на рівні технічних груп. Цей формат — альтернатива тристоронній зустрічі за участі РФ, яку поки не можуть провести через війну на Близькому Сході. При цьому Зеленський не вважає, що переговори зайшли в глухий кут, і наполягає, що необхідно продовжити тристоронні зустрічі.