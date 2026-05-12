Україна пропонує «аеропортне перемир’я» з Росією та розраховує на допомогу ЄС

Україна пропонує Європі взяти участь у відновленні мирних переговорів із Росією, почавши із взаємного припинення атак на аеропорти обох сторін.

Про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в коментарі Politico.

«Нам, імовірно, потрібна нова роль Європи у наших мирних зусиллях. Можливо, ми спробуємо домогтися так званого аеропортного перемир’я», — зазначив Сибіга.

Пропозиція передбачатиме, що сторони мають утриматись від ударів по аеропортах. Сибіга вважає, що Путін може долучитись до такої угоди, оскільки російські аеропорти, включно з «Шереметьєво» в Москві та «Пулково» в Санкт-Петербурзі, стають дедалі вразливішими до українських далекобійних ударів.

«Можливо, наші європейські союзники, створивши платформу або спеціальну групу, могли б обговорити [«аеропортне перемир’я»]», — сказав Сибіга і додав, що президент Володимир Зеленський вже обговорив цю ідею з деякими європейськими лідерами.

Водночас голова МЗС підкреслив, що Україна не пропонує Європі замінити США у переговорах. За його словами, це має бути доповнюючий напрямок, а не альтернативний.

Переговори України, Росії та США

Перші прямі тристоронні переговори делегацій України, РФ та США пройшли 23—24 січня в Абу-Дабі. Головною їхньою темою були можливі умови завершення війни, конкретних результатів перемовники тоді не досягли.

Наступний раунд переговорів відбувся в Абу-Дабі 4—5 лютого. Сторони зосередились на механізмах припинення вогню та на тому, як його будуть контролювати США. Але остаточно узгодити деталі делегації не змогли без політичних рішень на найвищому рівні. Тоді ж домовились про перший за останні пʼять місяців обмін полоненими між Україною та Росією — додому повернулися 157 українців.

Після цього Україна, РФ і США 17—18 лютого вели мирні переговори в Женеві. Зеленський тоді казав, що на них військові майже домовились, як моніторити припинення вогню, але в питаннях територій та ЗАЕС прогресу поки що немає.

Останній раунд тристоронніх перемовин між Києвом, Вашингтоном і Москвою відбувся у швейцарській Женеві 26 лютого. Окрема увага була зосереджена на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України.

На початку квітня Зеленський заявив, що запропонував американській делегації приїхати до Києва для переговорів на рівні технічних груп. Цей формат — альтернатива тристоронній зустрічі за участі РФ, яку поки не можуть провести через війну на Близькому Сході.