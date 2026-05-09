ВАКС стягнув з ексголови Державної фіскальної служби Насірова понад 11 млн грн збитків

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду постановила стягнути понад 11 мільйонів гривень збитків з колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого торік у жовтні засудили до 6 років позбавлення волі.

8 травня апеляційна палата ВАКС завершила розгляд апеляційної скарги «Укргазвидобування» на вирок, яким Насірова визнали винним у зловживанні службовим становищем.

Колегія суддів частково задовольнила скаргу і постановила стягнути з Насірова 11 248 833 гривні матеріальної шкоди. В іншій частині скаргу залишили без задоволення, а вирок — без змін.

Рішення апеляційної палати набуло законної сили одразу після проголошення. Його ще можна оскаржити у Верховному суді.

Що передувало

У березні 2017 року НАБУ вручило Роману Насірову підозру. Йому інкримінували безпідставні податкові розстрочки підприємствам колишнього депутата Олександра Онищенка, що завдало державі 2 мільярди гривень збитків. Суд заарештував чиновника з можливістю вийти під заставу в 100 мільйонів гривень. За 10 днів дружина і тесть Насірова внесли ці гроші, тож він опинився на волі.

Також Роман Насіров фігурує в справі про хабар у 700 мільйонів гривень від бізнесмена Олега Бахматюка. Гроші були за відшкодування понад 3 мільярдів гривень податків компаніям, які підконтрольні Бахматюку.

9 квітня 2025 року Насіров не прибув на засідання у Вищий антикорупційний суд, бо, як казав захист, мобілізувався до ЗСУ. На цій підставі подали клопотання про зупинення провадження.

Наступного дня Військова служба правопорядку в ЗСУ почала службове розслідування за фактом призову на військову службу ексочільника Фіскальної служби. Командир частини, куди збирався мобілізуватись Насіров, скасував наказ про мобілізацію через порушення — у Романа Насірова відсутня фахова підготовка на посаду сапера.

Того ж дня, 10 квітня, суд продовжив Насірову запобіжний захід — він зобовʼязаний носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

24 квітня ВАКС узяв під варту колишнього голову Державної фіскальної служби та збільшив йому суму застави з 27 до 40 мільйонів гривень.

У жовтні 2025-го ВАКС засудив Насірова до шести років позбавлення волі. Його визнали винним у службовому зловживанні, яке спричинило тяжкі наслідки. Також Насірову присудили 17 тисяч грн штрафу і позбавлення права обіймати деякі посади терміном на три роки.