ВАКС засудив ексголову Державної фіскальної служби до 6 років позбавлення волі

Вищий антикорупційний суд засудив колишнього голову Державної фіскальної служби до шести років позбавлення волі. Його імʼя не називають, але судячи з деталей справи, це Роман Насіров, який очолював відомство у 2015—2017 роках.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Його визнали винним у службовому зловживанні, яке спричинило тяжкі наслідки. Окрім позбавлення волі, Насірову присудили 17 тисяч гривень штрафу і позбавили права обіймати адміністративні посади терміном на три роки. Також упродовж 3 років він не може обіймати адміністративні посади. Це найвища санкція за цією статтею.

За матеріалами справи, колишній очільник ДФС надав безпідставні податкові розстрочки підприємствам колишнього народного депутата Олександра Онищенка. Це завдало державі збитків на 2 мільярда гривень.

Засудженого взяли під варту в залі суду. Впродовж 13 днів захист може подати апеляцію.