Екскерівник ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ — захист просить зупинити справу проти нього

Колишній очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров добровільно мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів.

Про це повідомляє правозахисна організація Transparency International Ukraine.

Насіров 9 квітня не прибув на засідання у Вищий антикорупційний суд. Захист зазначив, що Насіров був призваний до лав ЗСУ під час мобілізації, тому не може прибути до суду. Зробив він це добровільно. Також на цій підставі захист подав клопотання про зупинення провадження.

Прокурорка заперечила проти зупинення провадження, оскільки спочатку треба здійснити виклик Насірова до суду, до того ж він може брати участь у засіданнях дистанційно.

Суд відклав розгляд цього питання для збору інформації. Наступне заплановане засідання на 11 квітня.

В організації нагадали, що справа Насірова вже перебуває на стадії судових дебатів і наближається до вироку. Під час дебатів встигла виступити прокурорка, і вже почав свій виступ інший обвинувачений Новіков. Надалі в дебатах мав виступити сам Насіров та захисники, після чого мало бути останнє слово обвинувачених, а тоді суд повинен був піти в нарадчу кімнату для винесення вироку.