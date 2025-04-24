ВАКС взяв під варту ексочільника Державної фіскальної служби Насірова та збільшив йому заставу

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 24 квітня узяв під варту колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова, який фігурує у справі про хабар у 700 мільйонів гривень. Також суд збільшив розмір застави з 27 до 40 мільйонів гривень.

Про це повідомив «Центр протидії корупції».

Колегія суддів — Ігор Строгий, Леся Федорак і Віктор Ногачевський — частково підтримала клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Прокурори на засіданні просили взяти Романа Насірова під варту, визначивши альтернативу — заставу в розмірі 75 мільйонів гривень. Вони подали клопотання після того, як Насірова мобілізували до Збройних сил. За словами обвинувачення, бажання Насірова мобілізуватися повʼязане зі спливом строку притягнення до кримінальної відповідальності, до якого залишилося менш як рік.

Адвокати Насірова заперечили проти такого запобіжного заходу. Сам він заявив, що вирішив піти на службу добровільно, бо вважає це своїм обов’язком перед державою.

Суд також допитав кількох свідків, які підтвердили, що Насіров особисто шукав можливість потрапити до армії. Пізніше, за рекомендацією військово-лікарської комісії, його перевели з бойової позиції на небойову. Однак свідки зазначили, що Насіров не інформував командування військової частини про необхідність його присутності на судовому засіданні.

