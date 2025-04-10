До ЗСУ добровільно мобілізувалися 48 фігурантів корупційних справ

Після направлення до суду обвинувальних актів 48 фігурантів у справах Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ) вирішили добровільно мобілізуватися до лав ЗСУ.

Про це повідомили в САП.

У прокуратурі підкреслили, що мобілізація обвинувачених стала «одним з актуальних і популярних методів уникнення кримінальної відповідальності».

«Наразі 48 осіб, саме після направлення до суду обвинувальних актів, за власною ініціативою мобілізувались до ЗСУ. У звʼязку з чим розгляд справ зупинено, а строки притягнення до відповідальності спливають, що збільшує ймовірність уникнення покарання», — зазначають у відомстві.

Цю інформацію САП оприлюднив на фоні повідомлень, що колишній очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров добровільно мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів.

Вже 10 квітня Військова служба правопорядку ЗСУ повідомила, що наказ про мобілізацію Насірова скасували. ВСП почала розслідування.