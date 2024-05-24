Ексочільника Державної фіскальної служби Романа Насірова випускають з СІЗО

Сьогодні, 24 травня, за ексголову Державної фіскальної служби Романа Насірова внесли заставу в розмірі 55 мільйонів гривень.
Про це повідомила пресслужба ВАКС.
Тепер Насірова випустять з-під варти. Водночас він зобовʼязаний прибувати за викликом до суду, не залишати межі Києва без дозволу суду та повідомляти суд про зміну місця свого проживання;
Також він повинен утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами.
Крім того, Насіров має здати на зберігання усі закордонні паспорти, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України, а також носити електронний браслет.
Строк дії обов’язків — до 7 липня 2024 року.
- Роман Насіров — фігурант справи про хабар у 700 мільйонів гривень від бізнесмена Олега Бахматюка. Гроші були за відшкодування понад 3 мільярдів гривень податків компаніям, які підконтрольні Бахматюку. З жовтня 2022 року Насіров перебуває в СІЗО.
- У березні 2017 року НАБУ вручило Роману Насірову підозру. Йому інкримінували безпідставні податкові розстрочки підприємствам колишнього депутата Олександра Онищенка, що завдало державі два мільярди гривень збитків. Розгляд справ триває.