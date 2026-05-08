Spiegel: Росія не пустить іноземних журналістів на парад 9 травня в Москві

Росія відкликала акредитацію іноземних журналістів, які мали приїхати на військовий парад на Червоній площі в Москві 9 травня.

Про це пише німецьке видання Der Spiegel.

Про скасування акредиції іноземним журналістам повідомили з Кремля телефоном. Крім Der Spiegel, серед медіа, які отримали такі дзвінки, — німецькі суспільні мовники ARD і ZDF, телеканал Sky, інформагенція AFP, італійський суспільний мовник Rai та японська телекомпанія NHK.

Співробітниця Кремля у дзвінку до Spiegel пояснила, що формат висвітлення параду змінили «через ситуацію, що склалася».

«Тому іноземні медіа, яким уже було підтверджено акредитацію, більше не допускатимуться», — зазначили у Кремлі, не надавши додаткових пояснень.

Деякі редакції, за даними Der Spiegel, отримали ще коротшу відповідь: «Допускатимуться лише російські медіа».

За інформацією видання, це перший випадок, коли Кремль спочатку погодив акредитації іноземних журналістів на парад 9 травня, а згодом їх відкликав.

Парад у Москві

Цьогоріч у Москві парад на Червоній площі пройде без військової техніки, а акцію «Безсмертний полк» проведуть в онлайн-форматі. Таке рішення в Міноборони РФ пояснили «поточною оперативною обстановкою».

Окрім того, у цей день у Москві відключать мобільний звʼязок і СМС-повідомлення.

Від проведення параду, ходи «Безсмертного полку» та інших масових заходів 9 травня відмовилися і в тимчасово окупованому Криму. Також традиційний парад скасували в низці російських регіонів, зокрема в Пермі, яку українські дрони атакували тричі за останні дні.

На час святкування Дня перемоги в Росії оголосили перемирʼя в односторонньому форматі — з 00:00 8 по 10 травня. Проте росіяни його самі ж і порушили, запустивши вночі 8 травня по мирних містах України майже 70 ударних дронів і провівши десяток штурмів на фронті.

Україна натомість оголосила режим тиші у ніч із 5 на 6 травня. Росіяни його теж порушили. Президент Зеленський сказав, що Україна діятиме дзеркально.