Українські дрони атакували НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» у Пермі — за понад 1 500 км від кордону

Дрони українських військових вдарили по нафтопереробному заводу «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» у Пермі, що розташований за понад 1 500 км від кордону.

Про це повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Це один з найбільших НПЗ у РФ. Його потужність становить приблизно 13 мільйонів тонн на рік. Після атаки на території заводу спалахнула пожежа.

Моніторингові канали писали, що цієї ночі в Росії ракети також атакували підприємство «ВНДІР-Прогрес» у Чебоксарах. Воно виготовляє електроніку для багатьох видів російської військової техніки, зокрема елементи навігації для Військово-морського флоту РФ, авіації, бронетехніки та модулі для дронів і ракет.

Також під удар дронів потрапив військово-логістичний комплекс «Нара» в Московській області. Комлекс площею понад 180-200 гектарів належить Міноборони РФ. Його росіяни використовують для зберігання, сортування і розподілу військових вантажів.