Дрони СБУ вдарили по одному з найбільших НПЗ Росії

СБУ вдруге за два дні вдарила по нафтовій інфраструктурі Росії у районі Пермі.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Цього разу дрони атакували один із найбільших НПЗ країни — «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», розташований більш ніж за 1 500 км від України. Під удар потрапила установка АВТ-4 — ключовий вузол первинної переробки нафти. Після атаки загорілися атмосферна та вакуумна колони, що може фактично вивести установку з ладу.

Це підприємство входить до найбільших НПЗ РФ (потужність — близько 13 млн тонн на рік) і забезпечує паливом як цивільний сектор, так і армію.

Також повторно атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Перм», яка постачає нафту на завод. Напередодні її вже атакували дрони СБУ — сьогодні там зафіксували нові осередки пожежі.