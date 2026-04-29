Парад 9 травня в Москві пройде без військової техніки через «оперативну обстановку»

Міністерство оборони Росії оголосило, що у параді до 9 травня на Червоній площі у Москві не братиме участь військова техніка. Таке рішення пояснили «поточною оперативною обстановкою».

Також до параду цьогоріч не залучатимуть курсантів військових училищ. Водночас на заході будуть військовослужбовці армії РФ усіх видів і родів військ, а також літаки пілотажних груп і Су-25.

Показ військової техніки — ключова частина параду 9 травня в Росії. Без неї паради в Москві проходили лише у 1996 і 1997 роках. А з 2022-го техніку виставляли у значно меншій кількості.