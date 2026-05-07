У російській Пермі скасували парад на 9 травня. Перед цим українські дрони атакували там НПЗ

У російському місті Перм цьогоріч не проводитимуть військовий парад 9 травня.

Про це повідомив губернатор Пермського краю Дмитро Махонін.

За його словами, таке рішення ухвалили, щоб убезпечити мешканців і «не відволікати силові структури від виконання завдань із захисту земляків».

Саме в Пермі розташовані заводи, які працюють на російський військово-промисловий комплекс і вже потрапляли під удари безпілотників. Зокрема, 7 травня українські військові дронами атакували нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» у Пермі. Це один із найбільших НПЗ у Росії. Він розташований за понад 1 500 км від кордону з Україною.