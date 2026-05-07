Американський суддя оприлюднив імовірну передсмертну записку Епштейна

Федеральний суддя у США оприлюднив імовірну передсмертну записку фінансиста та сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, яка роками залишалася засекреченою.

Про це пише The New York Times.

У записці Епштейн заявив, що слідчі місяцями перевіряли його справу, але «нічого не знайшли». Також він написав, що обвинувачення стосувалися подій багаторічної давності.

«Це розкіш — мати можливість самому обрати час, коли попрощатися», — йдеться в тексті. Наприкінці записки: «Несмішно — не варте того!!»

Документ у липні 2019 року знайшов однокамерник Епштейна Ніколас Тартальйоне після того, як фінансиста виявили непритомним зі смужкою тканини на шиї. Тоді Епштейн вижив, однак через кілька тижнів його знайшли мертвим у вʼязниці.

Документ розсекретили за рішенням федерального суду в місті Вайт-Плейнс після клопотання The New York Times. Раніше записку не публікували навіть після того, як Міністерство юстиції США оприлюднило мільйони сторінок матеріалів у справі Епштейна.