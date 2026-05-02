Премʼєр Чехії Бабіш уперше зустрінеться із Зеленським на саміті в Єревані. Але в Україну їхати не хоче

Премʼєр-міністр Чехії Андрей Бабіш у неділю, 3 травня, проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти у столиці Вірменії.

Про це Бабіш повідомив порталу iDnes.cz.

Це буде перша особиста зустріч з президентом України після вступу Бабіша на посаду премʼєра. Про що конкретно він говоритиме із Зеленським, Бабіш не уточнив, але сказав: «Важливо, щоб ми зустрілися».

При цьому він заявив, що не планує відвідувати Україну. Однак додав, що в майбутньому може зустрітися із Зеленським ще раз на конференції в Польщі, яка буде присвячена відновленню України.

Також в Єревані Бабіш планує зустрічі з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, премʼєром Сербії Джуром Мацуто та президенткою Молдови Майєю Санду.

Позиція Бабіша та його партії щодо України

У жовтні 2025 року в Чехії пройшли вибори до парламенту. За їхніми результатами перемогу здобула популістська партія ANO Андрея Бабіша. 8 грудня Бабіша офіційно призначили новим премʼєром.

71-річний Бабіш уже був премʼєром Чехії у 2017—2021 роках. Тепер він став найстарішим політиком, який коли-небудь очолював уряд країни.

Перед виборами Бабіш погрожував, що в разі перемоги чеський уряд скасує ініціативу щодо поставок боєприпасів для України. Також його партія ANO виступає за «негайне припинення війни» між Україною та Росією і вважає, що військова підтримка лише затягує конфлікт. У партії переконані, що без допомоги Заходу Київ швидше погодився б на «мир».

ANO також скептично ставиться до українських біженців — Андрей Бабіш неодноразово сумнівався, чи варто продовжувати їм тимчасовий захист і фінансову підтримку.

У січні цього року Бабіш виступив проти передачі Україні літаків L-159, попри погодження президента країни Петера Павела. Бабіш пояснив свою позицію тим, що літаки потрібні Збройним силам Чехії.