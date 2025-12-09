У Чехії премʼєром призначили Андрея Бабіша, який обіцяв скоротити допомогу Україні

Президент Чехії Петр Павел 8 грудня офіційно призначив новим премʼєр-міністром мільярдера, лідера популістської партії ANO Андрея Бабіша.

Про це пише чеське медіа CT24.

У жовтні партія Бабіша здобула перемогу на парламентських виборах. Решту членів уряду президент має призначити протягом тижня.

У своїй промові новий чеський премʼєр пообіцяв «боротися за інтереси громадян не лише вдома, а й у всьому світі».

«Я зроблю все можливе, щоб виконати програмну заяву уряду, і все можливе, щоб Чеська Республіка стала найкращим місцем для життя на всій нашій планеті», — сказав він.

71-річний Бабіш уже був премʼєром Чехії у 2017—2021 роках. Тепер він став найстарішим політиком, який коли-небудь очолював уряд країни.

Позиція Бабіша та його партії щодо України

У липні Андрей Бабіш погрожував, що в разі перемоги його політичної сили на виборах уряд скасує ініціативу щодо поставок боєприпасів для України.

Він також розглядає можливість приєднатися до «антиукраїнського альянсу», який намагається створити прем’єр Угорщини Віктор Орбан зі Словаччиною та Чехією.

Повідомляли, що лідер партії ANO вже веде переговори про створення уряду з відверто проросійськими силами — ультраправою «Свободою і прямою демократією» (SPD) та правопопулістською партією «Автомобілісти за себе».

ANO виступає за «негайне припинення війни» між Україною та Росією і вважає, що військова підтримка лише затягує конфлікт. У партії переконані, що без допомоги Заходу Київ швидше погодився б на «мир».

ANO також скептично ставиться до українських біженців — Андрей Бабіш неодноразово сумнівався, чи варто продовжувати їм тимчасовий захист і фінансову підтримку.