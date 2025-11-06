У Чехії проукраїнський уряд прем’єра Фіали пішов у відставку

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала оголосив, що його уряд 6 листопада подає у відставку. Нинішні міністри тимчасово продовжать виконувати свої обовʼязки до призначення нового уряду.

Про це пише чеське видання Radio Prague International.

Лідер партії ANO Андрей Бабіш уже веде переговори про створення уряду з ультраправою «Свободою і прямою демократією» (SPD) та правопопулістською партією «Автомобілісти за себе».

Бабіш, який переміг на парламентських виборах у жовтні, підписав коаліційну угоду з євроскептичними силами. Новий уряд може різко змінити зовнішньополітичний курс Чехії — зокрема, Бабіш заявляв про намір скоротити допомогу Україні та відмовитися від «снарядної ініціативи», що забезпечує Київ боєприпасами.

Бабіш також розглядає можливість приєднання до «антиукраїнського альянсу», який намагається створити прем’єр Угорщини Віктор Орбан зі Словаччиною та Чехією.

Позиції новообраних партій Чехії щодо України

ANO виступає за «негайне припинення війни» між Україною та Росією і вважає, що військова підтримка лише затягує конфлікт. У партії переконані, що без допомоги Заходу Київ швидше погодився б на «мир». ANO також скептично ставиться до українських біженців — Андрей Бабіш неодноразово сумнівався, чи варто продовжувати їм тимчасовий захист і фінансову підтримку.

SPD — відверто проросійська, популістська й антимігрантська сила. Партія виступає категорично проти будь-якої допомоги Україні чи українцям. Її лідер Томіо Окамура часто повторює тези, схожі на російську пропаганду.

«Автомобілісти за себе» закликають переглянути політику підтримки України — як військову, так і гуманітарну. Вони критикують позицію попереднього уряду за «надмірну солідарність» із Києвом і наполягають на «захисті суверенітету Чехії» та зміні політики ЄС.

Автор: Анастасія Зайкова