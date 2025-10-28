Угорщина хоче створити антиукраїнський блок зі Словаччиною та Чехією

Будапешт хоче сформувати антиукраїнський альянс зі Словаччиною та Чехією, щоб узгоджувати позиції перед зустрічами лідерів ЄС.

Про це повідомляє Politico з посиланням на радника прем’єр-міністра Угорщини Балаша Орбана.

За словами посадовця, прем’єр Орбан планує об’єднатися з лідером правопопулістської партії Чехії Андреєм Бабішем та премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Саме Фіцо та Бабіш сповідують ті ж погляди щодо України, що й Орбан, закликаючи до діалогу з Москвою, а не до економічного тиску на неї.

Хоча до створення політичного альянсу ще далеко, його формування може суттєво зашкодити зусиллям ЄС щодо фінансової та військової підтримки України, пише Politico.

«Я думаю, що це станеться. І буде все помітнішим. Це дуже добре спрацювало під час міграційної кризи. Саме так ми могли чинити опір», — сказав Балаш Орбан.

Посадовець мав на увазі європейську міграційну кризу 2015 року — гуманітарну катастрофу, спричинену масовим напливом мігрантів до Європи з охоплених війнами країн Африки і Близького Сходу.

Проти системи розподілу біженців ЄС, яка була покликана подолати міграційну кризу, виступали, зокрема, країни Вишеградської четвірки — Польща, Чехія, Угорщина і Словаччина.

Однак тепер Польща навряд чи входитиме в новий альянс, адже премʼєр-міністр Дональд Туск — проукраїнський лідер, наголошує Politico.

17 червня Єврокомісія запропонувала повністю зупинити імпорт нафти й газу з РФ. Тоді міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина і Словаччина не підтримують 18-й пакет санкцій проти Росії через це.

Угорщина та Словаччина — найбільші покупці російської нафти в Європейському Союзі. Раніше Орбан заявляв, що Будапешт працює над пошуком способу обійти санкції, повідомляло видання Reuters.

Тому найближчим часом Орбан планує обговорити з Трампом нові санкції США проти російської нафти.

Автор: Анастасія Зайкова