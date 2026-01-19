Президент Чехії каже, що готовий передати Україні літаки для збиття дронів. Його уряд цього не підтримує

Президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна може продати Україні малі бойові літаки L-159 для посилення ППО. Але його уряд не підтримує таку ідею.

Про це пише медіа Ceske Noviny.

За словами президента Чехії, можливий продаж Україні чотирьох літаків L-159 не підірве обороноздатність його країни. Перед цим він розповів, що українська сторона запропонувала придбати у Чехії літаки L-159.

«Боюся, що цим рішенням [не передавати літаки Україні] ми рухаємося скоріше в бік егоїзму, ніж солідарності», — наголосив Павел.

Водночас він визнав, що остаточне рішення щодо цього залишається за урядом.

А премʼєр-міністр Чехії Андрей Бабіш тим часом заявив, що його країна не буде ні продавати, ні передавати безкоштовно Україні літаки для боротьби з дронами. Він пояснює це тим, що L-159 потрібні Збройнихм силам Чехії, а інших альтернатив поки нема.

Бабіш додав, що це мають вирішувати не політики, а військові, яким ці літаки потрібні та будуть служити аж до 2040 року.

Спікер нижньої палати чеського парламенту Томіо Окамура заявив, що хоча самі L-159 мають досить невелику вартість, у них великий бойовий потенціал. Тож потенційний продаж не зможе компенсувати втрату стройових бортів.

Рішення коаліції означає, що в найближчій перспективі Чехія не передасть Україні свої L-159, попри запит Києва та попередні сигнали про можливу готовність Праги розглянути такий крок.