УП опублікувала стенограму раніше невідомої частини «плівок Міндіча». На них нібито є Шефір та Умєров

На початку відео журналіст-розслідувач Михайло Ткач стверджує, що відповідні матеріали вже давно долучили до процесуальних документів, зокрема, щодо обрання запобіжних заходів для більш ніж десяти фігурантів справи «Мідас».

«Українська правда» заявила, що отримала у своє розпорядження частину розшифровок записів прослуховування фігурантів справи «Мідас». У матеріалах, за даними медіа, фігурують колишній помічник президента Сергій Шефір та секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров.

Також, за словами Ткача, два тижні тому НАБУ і САП через Офіс генпрокурора направили до Ізраїлю матеріали кримінальної справи в межах запиту на екстрадицію співвласника «Квартал 95» Тимура Міндіча та бізнесмена Олександра Цукермана. Тому матеріали слідства почали «витікати» в мережу, каже Ткач.

Журналіст зачитав розшифровку трьох розмов. На них нібито зафіксовані розмови між Тимуром Міндічем та колишнім першим помічником президента України Сергієм Шефіром, ексміністром оборони та чинним секретарем РНБО Рустемом Умєровим та жінкою на імʼя Наталія. У розшифровках фігуранти спілкуються між собою російською мовою.

1

Перша розшифровка датована 30 червня 2025 року. Під час розмови, як стверджує Ткач, Міндіч і Шефір обмірковують, де взяти гроші на внесення застави за «Льошу» — ймовірно, колишнього віцепремʼєр-міністра Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря.

Зокрема, «Шефір» каже, що «все нормально, у Льоші є аграрії, які офіційно закриють», на що «Міндіч» відповідає, що в «аграріїв стільки нема» — мова про заставу в 120 млн грн, половину з яких зрештою внесла дніпровська компанія.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Також співрозмовники, як наголошує Ткач, обговорюють факт перерахування Шефіру половини зароблених коштів «Кісєля і Сови». Журналісти припускають, що йдеться про нардепів від «Слуги народу» Юрія Кісєля та Олександра Сову. Наприкінці грудня 2025 року Кісєль отримав від НАБУ і САП підозру у справі про виплату хабарів народним депутатам.

Серед іншого, співрозмовники обговорюють загрозу через святкування в ресторані дня народження «Арістова» — ймовірно, це колишній нардеп від «Слуги народу» Юрій Арістов, який склав мандат після того, як його помітили у пʼятизірковому готелі на Мальдівах.

У розмові також згадують «Олега» та «Вову» — УП припускає, що «Олег» це заступник голови ОП Олег Татаров.

2

Друга розшифровка відображає спілкування між Міндічем та жінкою на імʼя Наталія, стверджує Ткач. Ця розмова нібито записана наступного дня після зустрічі Міндіча з Шефіром. Там співрозмовники обговорюють замороження будівництва маєтків кооперативу «Династія», за які міг відповідати Чернишов, а також повʼязані з цим фінансові питання.

Зазначається, що на записах Міндіч побоюється, що через підозру Чернишову слідство вийде на весь кооператив. Ідеться про чотири будинки, які, як стверджують джерела УП у політичних колах, можуть бути будинками самого Міндіча, Чернишова, екголови ОП Андрія Єрмака, а також, ймовірно, президента України Володимира Зеленського.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

У цій розмові Міндіч згадував «Макса Донця» — ймовірно, мова про керівника особистої охорони президента Максима Донця. Також тм фігурують «Шура» і «Сігізмунд» — ймовірно, бізнесмен Олександр Цукерман та ексміністр енергетики Герман Галущенко.

3

Третя розмова, за даними УП, відбулася між Міндічем і Рустемом Умєровим 8 липня 2025 року. Вони обговорювали можливе призначення Умєрова послом у США, а також Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Потім співрозмовники переходять до обговорення справ компанії Fire Point. Міндіч нібито скаржиться тодішньому голові Міноборони, що компанію недофінансовують, хоча раніше Міндіч публічно заперечував свою причетність до компанії. Також співрозмовники у розшифровці Ткача обговорюють потенційний продаж частки компанії Fire Point іноземним інвесторам.