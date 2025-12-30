Справа про хабарі за голосування в Раді: ВАКС обрав запобіжний захід нардепу Кісєлю

Вищий антикорупційний суд обрав народному депутату Юрію Кісєлю запобіжний захід у вигляді застави у справі про так звані платні голоси.

Про це сам Кісєль повідомив у коментарі «Суспільному».

За його словами, сторона захисту планує подати апеляцію.

Судове засідання відбувається у закритому режимі — відповідне клопотання підтримали як прокурор, так і адвокат підозрюваного.

Юрій Кісєль провини не визнає та заперечує отримання будь-якої неправомірної вигоди. Він підтвердив наявність групи у WhatsApp за участі частини фракції «Слуга народу», однак зазначив, що жодні корупційні питання там не обговорювалися.

Що відомо про справу

27 грудня НАБУ та САП повідомили, що викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними слідства, учасники групи систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді.

Джерела «Бабеля» у фракції «Слуга народу» 28 грудня розповіли, що троє народних депутатів від «Слуги народу» отримали підозри в хабарництві за голосування на засіданнях парламенту. Це депутати Євген Пивоваров, Ігор Негулевський та Юрій Кісєль.

Перед цим правоохоронці прийшли з обшуками до комітету транспорту та інфраструктури Верховної Ради. Кісєль очолює цей комітет, а Негулевський — голова підкомітету в ньому. У НАБУ скаржились, що співробітники Управління державної охорони не пускали детективів до будівлі.

ZN.UA в контексті цієї справи згадувало також нардепа Юрія Корявченкова, який, за даними джерел медіа, виїхав з України. У НАБУ після цього заявили, що в Корявченкова обшуків не проводили. Медіа також стверджувало, що керівника секретаріату фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Тараса Мельничука допитували.

Ще 11 грудня журналісти ZN.UA писали, що НАБУ прослуховувало Юрія Кісєля і зафіксувало його конфіденційні контакти не лише з колишнім першим помічником президента Сергієм Шефіром, а й з іншими численними високопосадовцями, чутливими для Банкової.

29 грудня правоохоронці оголосили підозри пʼятьом народним депутатам, які організовували системне отримання хабарів за «потрібне» голосування у Верховній Раді України.