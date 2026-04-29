WSJ: Трамп доручив своїй команді готуватися до тривалої морської блокади Ірану

Президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам готуватися до тривалої морської блокади Ірану.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників.

За їхніми словами, такий крок розглядається як спосіб посилити економічний тиск на Тегеран і змусити його піти на поступки у ядерному питанні, від яких він раніше відмовлявся.

На останніх нарадах зі своїми радниками Трамп вирішив продовжувати чинити тиск на економіку та експорт нафти Ірану, блокуючи судноплавство до його портів і з них. Він вважає, що інші варіанти дій — відновлення бомбардувань або вихід із конфлікту — більш ризиковані, ніж збереження морської блокади, кажуть джерела WSJ.

WSJ зазначає, що продовження блокади затягує конфлікт на Близькому Сході, який призвів до зростання цін на енергоносії, погіршив рейтинги Трампа і ще більше затьмарює перспективи республіканців на проміжних виборах.

Джерела кажуть, що наразі Трампа влаштовує безстрокова блокада іранських портів, яка, на його думку, веде Тегеран до «колапсу». Один з американських чиновників пояснив, що блокада підриває економіку Ірану, а це підштовхує Тегеран до переговорів.

За інформацією Reuters, американська розвідка вивчає, як відреагує Іран, якщо президент США оголосить про свою перемогу у війні. Один із співрозмовників агентства зазначив, що мета полягає в тому, аби зрозуміти наслідки потенційного виходу США з конфлікту.

Втім, співрозмовники Reuters зазначають, що жодного рішення ще не ухвалили, і Трамп може легко активізувати військові операції.