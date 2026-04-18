WSJ: США планують проводити обшуки та заарештовувати судна, повʼязані з Іраном (доповнено)

У рамках розширення військово-морських операцій США планують проводити обшуки та заарештовувати судна, повʼязані з Іраном, по всьому світу.
Про це повідомляє WSJ з посиланням на американських посадовців.
За інформацією джерел, операція може розпочатись найближчими днями. Так Вашингтон хоче контролювати іранські танкери з нафтою і судна, які перевозять зброю.
Джерела Axios повідомили, що президент США Дональд Трамп сьогодні проводив засідання у ситуаційній кімнаті Білого дому, щоб обговорити блокаду Ормузької протоки та переговори з Іраном. Трамп сказав, що до кінця дня знатиме, чи дійде Вашингтон та Тегеран прогресу у мирній угоді.
Співрозмовник медіа зазначив: якщо незабаром не буде прориву, війна може відновитися найближчими днями.
- 17 квітня Тегеран відкрив протоку для комерційних суден, але наступного дня знову взяв її під контроль через те, що Штати не зняли морську блокаду. Уже два торговельні судна потрапили під іранський обстріл під час спроби пройти Ормузькою протокою.