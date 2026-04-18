WSJ: США планують проводити обшуки та заарештовувати судна, повʼязані з Іраном (доповнено)

У рамках розширення військово-морських операцій США планують проводити обшуки та заарештовувати судна, повʼязані з Іраном, по всьому світу.

Про це повідомляє WSJ з посиланням на американських посадовців.

За інформацією джерел, операція може розпочатись найближчими днями. Так Вашингтон хоче контролювати іранські танкери з нафтою і судна, які перевозять зброю.

Джерела Axios повідомили, що президент США Дональд Трамп сьогодні проводив засідання у ситуаційній кімнаті Білого дому, щоб обговорити блокаду Ормузької протоки та переговори з Іраном. Трамп сказав, що до кінця дня знатиме, чи дійде Вашингтон та Тегеран прогресу у мирній угоді.

Співрозмовник медіа зазначив: якщо незабаром не буде прориву, війна може відновитися найближчими днями.