Військовому США висунули звинувачення за виграш в $400 тисяч на ставках про затримання президента Венесуели

У США висунули звинувачення військовому, який виграв $400 тисяч на ставках про затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Про це повідомило Міністерство юстиції США.

За даними відомства, спецпризначенець Геннон Кен Ван Дайк заробив ці гроші завдяки ставкам на платформі Polymarket. Він був одним з тих, хто планував операцію з захоплення Ніколаса Мадуро і мав доступ до конфіденційної інформації, яку і використав для ставок.

Чоловік робив ставки на те, чи вторгнуться США у Венесуелу та чи піде Мадуро у відставку до 31 січня. Загалом він поставив трохи понад $33 тисячі, а виграв майже $410 тисяч. Більшість грошей він переказав на закордонний криптогаманець, а потім — на новий брокерський рахунок. У день операції він вивів майже всі кошти з Polymarket.

Коли в медіа з’явилися про дивні ставки, він спробував приховати свою причетність: просив видалити акаунт, стверджуючи, що ніби втратив доступ до електронної пошти, а також змінив email у криптоакаунті на підставний.

Військовому виснули звинувачення в порушенні закону про товарні біржі, шахрайстві та незаконних операціях з грошима.

Операція США у Венесуелі

У ніч на 3 січня США за наказом президента Дональда Трампа вдарили по кількох військових обʼєктах у Каракасі (Венесуела). Загалом під атаки потрапили щонайменше 11 об’єктів, включно з будівлею парламенту, авіабазами та морським портом.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан на всій території країни. Згодом його разом із дружиною Силією Флорес затримали та вивезли з країни до США. Обом висунули звинувачення в наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному володінні кулеметами ти вибухівкою, а також змові проти США.

Верховний суд Венесуели призначив тимчасовою очільницею країни Делсі Родрігес. А Ніколаса Мадуро ввечері 3 січня доправили до федерального слідчого ізолятора Metropolitan Detention Center у Нью-Йорку.

Родрігес погодилася на співпрацю зі США. АР писало, що Родрігес фігурує в десятку розслідувань США, пов’язаних із наркоторгівлею, але американська влада ніколи не висувала проти неї обвинувачень. Також в. о. президента Венесуели пов’язують із корупційними схемами колумбійського бізнесмена і близького соратника Ніколаса Мадуро Алекса Сааби.

10 січня Трамп заявив, що США готові продавати венесуельську нафту Росії, Китаю та іншим країнам. За його словами, покупці зможуть отримувати будь-які обсяги нафти. Вже 15 січня CNN із посиланням на джерела писало, що США вперше офіційно продали нафту з Венесуели на $500 мільйонів.