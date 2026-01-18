AP: Тимчасова лідерка Венесуели Делсі Родрігес фігурує в десятку розслідувань, пов’язаних із наркоторгівлею і контрабандою

Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес, яка співпрацює зі США після викрадення президента Ніколаса Мадуро, фігурує в десятку розслідувань американського Управління боротьби з наркотиками (DEA). Деякі з них тривають досі.

Про це пише Associated Press із посиланням на секретні документи DEA та інформацію від власних джерел у правоохоронних органах.

Управління боротьби з наркотиками США веде досьє на Родрігес щонайменше з 2018 року. У ньому йдеться про її ймовірну участь у наркоторгівлі, відмиванні грошей та контрабанді золота. Також там перелічені її відомі спільники.

У 2022 році Родрігес навіть визначили як «пріоритетну ціль» — таким статусом наділяють підозрюваних, які мають «значний вплив» на наркотрафік.

Зокрема, за даними одного анонімного інформатора, на початку 2021 року Родрігес використовувала готелі на курортному острові Маргарита як прикриття для відмивання грошей. Цей острів США вважають стратегічним хабом переправлення наркотиків до Карибського басейну та Європи.

Крім того, Родрігес пов’язують із корупційними схемами колумбійського бізнесмена та близького соратника Ніколаса Мадуро — Алекса Сааби. У 2020 році його заарештували в США за звинуваченням у відмиванні коштів через державні контракти.

Водночас журналісти звернули увагу, що американська влада ніколи публічно не висувала Делсі Родрігес кримінальних обвинувачень, хоча вона також є частиною близького оточення Мадуро. Її ім’я не входить до переліку венесуельських чиновників, яких офіційно звинувачували у наркоторгівлі.

А президент Дональд Трамп після затримання Мадуро особисто вихваляв Родрігес і називав її «чудовою людиною».

За даними АР, розслідування щодо нинішньої лідерки Венесуели проводив елітний підрозділ DEA — та сама структура, що готувала доказову базу для арешту Мадуро.

Операція США у Венесуелі

У ніч на 3 січня США за наказом Дональда Трампа вдарили по кількох військових обʼєктів у Каракасі, Венесуела. Загалом під атаки потрапило щонайменше 11 об’єктів, включно з будівлею парламенту, авіабазами та морським портом.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан на всій території країни. Згодом його разом із дружиною Силією Флорес затримали та вивезли з країни до США. Обом висунули звинувачення у наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному володінні кулеметами ти вибухівкою, а також змові проти США.

Верховний суд Венесуели призначив тимчасовою очільницею країни Делсі Родрігес. А Ніколаса Мадуро ввечері 3 січня доправили до федерального слідчого ізолятора Metropolitan Detention Center у Нью-Йорку.

5 січня у Нью-Йорку пройшло перше судове засідання над Мадуро і його дружиною. Наступне заплановане на 17 березня.

Міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельо заявив, що внаслідок операції США 3 січня загинуло 100 людей. Венесуельські чиновники заявили, що значну частину служби безпеки Мадуро «холоднокровно вбили», а Куба заявила про вбивство 32 її військових та розвідників у Венесуелі, їхні тіла вже повернули.

10 січня Дональд Трамп заявив, що США готові продавати венесуельську нафту Росії, Китаю та іншим країнам. За його словами, покупці зможуть отримувати нафту в будь-яких обсягах.

Вже 15 січня CNN із посиланням на джерела писало, що США вперше офіційно продали нафту з Венесуели на $500 мільйонів.