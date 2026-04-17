Axios: США та Іран обговорюють вивіз іранського урану в обмін на гроші. Трамп це заперечує

США та Іран ведуть переговори щодо тристорінкового мирного плану — меморандуму про взаєморозуміння. Одним з його пунктів є те, що США розморозять $20 мільярдів заморожених іранських коштів в обмін на відмову Ірану від своїх запасів збагаченого урану — майже 2 тисяч кілограмів. Зокрема, на підземних ядерних обʼєктах Ірану збергіається до 450 кілограмів високозбагаченого урану.

Про це пише Axios із посиланням на двох американських чиновників і ще два джерела.

Сторони ведуть переговори про те, що буде з цими запасами та яку частину іранських активів розморозять США. Вони також обговорюють умови, на яких Іран зможе використовувати ці гроші.

За словами двох джерел, США на ранньому етапі переговорів були готові виділити Ірану $6 мільярдів, щоб закупити продукти харчування, ліки та інші гуманітарні товари. Іранці вимагали $27 мільярдів. Остання сума, яку США обговорювали з Іраном, становила $20 мільярдів. Один американський чиновник заявив, що це пропозиція США. Інший американський чиновник назвав концепцію «гроші за уран» «однією з багатьох дискусій».

Після виходу матеріалу Axios президент США Дональд Трамп написав у Truth Socials і заперечив ці твердження:

«США отримають увесь ядерний «пил», створений нашими великими бомбардувальниками B2 — жодні гроші не передаватимуться ні в якій формі чи вигляді», — написав Трамп.

Також США попросили Іран погодитися відправити весь свій ядерний матеріал до США. Іранці погодились лише «розбавити» його всередині Ірану — тобто змішати з низькозбагаченим ураном. За компромісною пропозицією, яку зараз обговорюють, частину високозбагаченого урану відправлять ​​до третьої країни, а частину «розбавлять» в Ірані під міжнародним контролем.

Також за планом Ірану дозволять мати ядерні дослідницькі реактори для виробництва медичних ізотопів, але він зобовʼяжеться, що всі його ядерні обʼєкти будуть наземними. Існуючі підземні обʼєкти виведуть з експлуатації.

За даними одного з джерел, наступний раунд переговорів, ймовірно, відбудеться 19 квітня у столиці Пакистану Ісламабаді.