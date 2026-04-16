Підозрюваних у теракті в Броварах відправили під варту без права на заставу

Соломʼянський суд Києва відправив двох підозрюваних у теракті в Броварах під варту без права на заставу.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Йдеться про вибух, який стався ввечері 13 квітня біля приватного будинку. Тоді постраждав 36-річний чоловік.

За даними слідства, підозрюваних (зокрема і неповнолітнього) завербували спецслужби РФ та пообіцяли їм гроші.

Правоохоронці затримали двох підозрюваних 14 квітня. 17-річний фігурант в цей час намагався виїхати з України. Наступного дня їм оголосили підозри за фактом вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 258 ККУ).