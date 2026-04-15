Теракт у Броварах. Затриманим оголосили підозри

Двом затриманим повідомили підозри в теракті у Броварах на Київщині, який стався ввечері 13 квітня.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Того дня стався вибух біля приватного будинку. За даними слідства, вибухівку заклали біля паркану та дистанційно підірвали за допомогою телефону, через що постраждав 36-річний чоловік.

Правоохоронці 14 квітня затримали двох підозрюваних. Вони стверджують, що 23-річний місцевий стежив за місцем, а 17-річний житель Вінниччини виготовив і заклав пристрій. Неповнолітнього затримали, коли він намагався виїхати з України.

У прокуратурі кажуть, що неповнолітній отримав завдання через месенджер від представника спецслужб РФ — йому пообіцяли приблизно $5 000. Крім того, він має наркотичну залежність і кримінальне минуле.

Двом фігурантам оголосили підозри у вчиненні терористичного акту (ч. 2 ст. 258 ККУ). Слідство також перевірить дії батьків неповнолітнього і відповідальних служб.