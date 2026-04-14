СБУ та поліція затримали підозрюваних у теракті в Броварах, один з них — неповнолітній

Служба безпеки України та працівники Нацполіції затримали двох підозрюваних у теракті в Броварах на Київщині, який стався ввечері 13 квітня. Один з підозрюваних — неповнолітній.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Через вибух саморобного вибухового пристрою, який стався біля одного з приватних будинків, поранено 36-річного чоловіка.

За даними слідства, вибухівка була біля паркану — її підключили за допомогою телефонного дзвінка, а сам смартфон прикріпили до електроопори.

Через декілька годин після теракту правоохоронці затримали двох підозрюваних: 23-річного місцевого жителя та 17-річного спільника з Чернівецької області. Неповнолітнього затримали на вокзалі у Могилеві-Подільському — місті на Вінниччині на кордоні з Молдовою. Він намагався виїхати з України.

Правоохоронці під час обшуків у затриманих вилучили телефони, сім-картки, електросірники та одяг. За даними розслідування, ці речі вони використовували для теракту.

У Службі безпеки стверджують, що підозрювані діяли на замовлення спецслужб РФ — за це їм пообіцяли гроші.

Справу розслідують як терористичний акт, вчинений за попередньою змовою. За це загрожує від 7 до 12 років за ґратами.