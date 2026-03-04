Кількість жертв теракту у Львові зросла. У лікарні помер постраждалий нацгвардієць

У лікарні Львова помер 30-річний нацгвардієць Йосиф Павлинський, який постраждав під час теракту 22 лютого.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Того вечора Павлинський прибув на місце вибуху разом з іншими службами. У момент, коли він допомагав відтісняти людей і створювати безпечний периметр, стався другий вибух.

Йосиф був родом із села Баківці на Львівщині. У нього залишились дружина та маленька донька.

Теракт у Львові

22 лютого близько 00:30 поліція отримала повідомлення про проникнення до магазину у Львові. Після прибуття екіпажу патрульної поліції на місці події пролунав вибух. Коли прибув другий екіпаж, стався ще один вибух. Під час теракту постраждали 25 людей і загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька.

У теракті підозрюють двох жінок, які виконували замовлення спецслужб РФ. Спершу 33-річна мешканка Рівненщини виготовила вибухівку та встановила її у сміттєві баки біля магазину. Тоді 18-річна харківʼянка зателефонувала в поліцію і повідомила, що в магазин вдерлись невідомі.

Підривницю знайшли вдень 22 лютого, а вже наступного дня її відправили під варту. На суді вона заявила, що не знала, що було в пакеті, який залишила на смітнику. Каже, погодилась на роботу за $2 тисячі через борги. Її спільницю теж затримали.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що виконавців теракту завербували через Telegram. За даними розвідки, росіяни збираються й надалі робити «такі фактично напади на українців».