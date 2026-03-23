У Бучі на Київщині стався теракт

Вранці 23 березня в Бучі на Київщині стався теракт.
Про це повідомляє поліція Київщини.
Близько 05:35 місцева жителька подзвонила в службу «112» і повідомила, що на вулиці біля її будинку стався вибух, через який у її будинку пошкоджені вікна. На місце прибули поліцейські, вибухотехніки поліції та рятувальники ДСНС. Вони огородили територію і попередили місцевих жителів про загрозу повторного вибуху. Після цього на місці стався ще один вибух.
Інформацію про наслідки і можливих постраждалих наразі не повідомляють.
- Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що МВС проаналізувало організацію теракту у Львові в ніч проти 22 лютого. За деякими реагуваннями поліція і ДСНС будуть приїжджати на 2—5 хвилин пізніше — туди, де будуть сигнали про терористичну небезпеку.
- Також провели навчання операторів 101, 102, 112. На час воєнного стану ввели заборону на виклик 112 з-за кордону. Якщо дзвінок іде з іншого міста чи області, то його одразу беруть до уваги — визначають як «червоний рівень». Те саме стосується випадків, коли оператор має підстави вважати, що заявник надає недостовірну інформацію.