У Бучі на Київщині стався теракт

Вранці 23 березня в Бучі на Київщині стався теракт.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Близько 05:35 місцева жителька подзвонила в службу «112» і повідомила, що на вулиці біля її будинку стався вибух, через який у її будинку пошкоджені вікна. На місце прибули поліцейські, вибухотехніки поліції та рятувальники ДСНС. Вони огородили територію і попередили місцевих жителів про загрозу повторного вибуху. Після цього на місці стався ще один вибух.

Інформацію про наслідки і можливих постраждалих наразі не повідомляють.