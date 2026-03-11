Через загрозу терактів екстрені служби приїжджатимуть на 2—5 хвилин пізніше. Ключове з розмови голови МВС Клименка з журналістами

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 11 березня поспілкувався з журналістами. «Бабель» зібрав головне з розмови.

Обстріли прикордоння

Вранці 11 березня окупанти атакували дроном районне управління поліції в Шостці Сумської області: постраждали 22 працівники, будівля знищена.

На Дніпропетровщині росіяни постійно обстрілюють Нікополь — від міста менше 10 кілометрів до місця запуску ворожих безпілотників. Є інформація, що там росіяни також тренуються запускати дрони на базовій загальній військовій підготовці — по мирному населенню.

Росіяни знищують все, що в зоні 20 кілометрів [від кордону або лінії фронту]. Прикордонні населені пункти майже всі повністю розбиті. Знищують всі адміністративні будівлі, щоб органи влади не могли стабільно працювати.

На вихідних 7—8 березня ДСНС втратила сім одиниць транспорту під час повторних ударів — коли росіяни атакували рятувальників, що боролися з наслідками попередніх атак.

Розбудова системи цивільного захисту і поширення досвіду

В останні пів року МВС отримує багато запитів від країн Європи, які цікавляться саме системою виживання і охорони обʼєктів критичної інфраструктури. Вони достатньо глибоко вивчають це, і Україна надає цю допомогу. Вони хочуть розуміти, яким чином їм розгорнути систему цивільного захисту.

Система цивільного захисту в Україні була знищена повністю. В останні пів року її поновили в МВС України і зокрема в ДСНС.

Роботів дистанційного гасіння пожеж в Україні зараз більше, ніж у будь-якій країні Європи. Україна отримала велику кількість таких роботів від французів і зараз закуповує також роботи українського виробництва.

У ДСНС створили кілька підрозділів: