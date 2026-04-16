Roblox виплатить $10 мільйонів штрафу та змінить правила користування чатом для неповнолітніх у США

Ігрова платформа Roblox уклала мирову угоду зі штатом Невада через звинувачення у недостатньому захисті дітей. Компанія виплатить $10 млн і змінить правила користування чатом та ігровими функціями для неповнолітніх по всіх США.

Про це пише Reuters.

Угоди досягли після того, як штат звернувся до компанії в межах підготовки до позову через претензії, що платформа не мала базових функцій для захисту дітей від хижаків та експлуатації.

У межах угоди Roblox виплатить $10 мільйонів на підтримку дитячих програм у Неваді протягом наступних трьох років, а також витратить ще $2,5 мільйона на інформаційну кампанію про безпеку неповнолітніх в інтернеті та на співпрацю з правоохоронцями.

Компанія запровадить перевірку віку для всіх користувачів на основі технологій оцінки віку та документів, виданих державою, а також відстежуватиме поведінку акаунтів, щоб переконатися, що користувачі про нього не брешуть.

Roblox також розширить батьківський контроль, обмежить, з ким можуть спілкуватися користувачі, молодші 16 років, і скасує шифрування чатів для неповнолітніх.

Компанія повідомила, що зміни, передбачені угодою з Невадою, діятимуть по всій країні вже на початку червня.