Найбільша у світі ігрова платформа для дітей Roblox видалила дві гри, які повʼяні з війною в Україні

Найбільша у світі ігрова платформа для дітей Roblox видалила дві гри, які дозволяли гравцям боротися та вбивати один одного на боці росіян чи українців.

Про це повідомляє BBC.

Компанія заявила, що обидві гри порушують стандарти спільноти і видалила їх протягом чотирьох годин після того, як BBC звʼязалася з ними. Представник Roblox сказав: «Ми маємо суворі стандарти спільноти, які регулюють зображення реальних подій. Обидві гри були видалені за порушення наших стандартів після оцінки командою модераторів».

Одна з ігор називалась War on Larkiv: Ukraine, у неї менш ніж за два тижні зіграли 90 тисяч разів, її рейтинг — 71%. На сторінці гри було написано: «Бери свою зброю і вибирай бік, щоб боротися у війні за Ларков. Просто зараз у вигаданому місті Ларков ідуть важкі бої, солдати воюють із відчуттям надії». Гравці могли обирати, боротися за Україну чи росію. BBC час від часу спостерігала за грою протягом двох днів і виявила, що гра має постійну базу гравців від 10 до 40 людей, багато з яких спілкуються в ігровому чаті англійською, українською та російською мовами.

Інша гра називалась Battle for Ukraine, вона на сайті була кілька місяців. У ній гравці могли бачити бомбардування міст, наприклад Маріуполя.

Український розробник ігор Гриша Большаков, який через війну перебуває у Великій Британії, заявив, що не намагався зробити розважальною гру War on Larkiv: Ukraine: «Очевидно, що гра з такою гучною темою має резонанс і викликає цікавість на соціальних платформах, але я б ніколи не став торкатися цієї теми для розважального продукту. Це не допомагає морально виховувати гравців чи реально дивитися на доволі сумні речі. Це просто висміювання мʼясорубки, що відбувається у світі».