У Roblox заборонять дітям спілкуватися з дорослими незнайомцями. Раніше з платформою судились через проблеми з безпекою дітей

Одна з найбільших ігрових платформ у світі Roblox заборонить дітям спілкуватися в чатах з незнайомими дорослими. Для цього на платформі запустять перевірку віку за допомогою розпізнавання обличчя.

Про це пише BBC.

Roblox стверджує, що стане першою великою ігровою платформою, яка зробить перевірку віку за допомогою розпізнавання обличчя обовʼязковою для доступу до функцій чату.

Перевірка віку використовуватиме технологію оцінки обличчя через камеру пристрою в застосунку Roblox. За даними компанії, зображення оброблятиме зовнішній постачальник, їх видалятимуть одразу після завершення перевірки.

Перевірки розпочнуться в Австралії, Новій Зеландії та Нідерландах на початку грудня, а в січні їх поширять на весь світ.

Користувачів, які завершать процес, поділять на вікові групи: до 9 років, від 9 до 12 років, від 13 до 15 років, від 16 до 17 років, від 18 до 20 років та 21+ років.

Гравці можуть спілкуватися лише з іншими людьми схожого віку, окрім випадків, коли вони додають когось як «довірену лінію» — це спеціальна відмітка для людей, яких вони знають.

Дітям віком до 13 років особисті повідомлення та певні чати будуть заблоковані, якщо батьки не дадуть на них дозволу.

Новий підхід зумовлений побоюваннями щодо контактів дорослих з молодшими гравцями.