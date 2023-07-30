У відеоіграх Minecraft і Roblox виявили російську пропаганду

У «Мир танков» (це російська грі, яку видає російська Lesta Games) на 78-му річницю розгрому нацистської Німеччини знайшли відтворення танкового параду часів Радянського Союзу — у Москві 1945 року.

«Слава росії», — це з відеоуроку про те, як побудувати флагшток із російським прапором у Minecraft. На ньому зображено російський прапор над міським пейзажем із написом «Луганськ».

Про це йдеться в матеріалі The New York Times .

Росія використовує відеоігри для поширення пропаганди. Наприклад, у Minecraft російські гравці відтворили битву за Соледар Донецької області, який окупанти захопили в січні.

На ігровій платформі Roblox користувач у червні створив парад внутрішніх військ МВС росії, щоб відсвяткувати День росії.

Ці ігри та сайти Discord і Steam стають онлайн-платформами для російської агітаційної машини, поширюючи серед нової, переважно молодшої аудиторії, потік пропаганди, який Кремль використав для виправдання війни в Україні.

The New York Times пише, що деякі матеріали відбивають погляди простих росіян, але решта прикладів свідчать про причетність держави.

Дослідники зі спільноти. Molfar виявили понад десяток випадків прокремлівської пропаганди в Minecraft, Roblox, World of Tanks, World of Warships, Fly Corp, Armored Warfare та War Thunder. Майже всі звеличували перемогу Радянського Союзу над нацистською Німеччиною. Деякі з них мали очевидний звʼязок із політичними партіями чи державними установами.

Президент Microsoft Бред Сміт повідомив у квітні, що служби безпеки компанії виявили недавні спроби росії «проникнути в деякі з цих ігрових спільнот». Microsoft повідомляла про них уряди.