У США десятки матерів хочуть засудити розробників відеоігор за те, що їхні продукти викликають залежність у дітей

Ще дві матері приєдналися до хвилі судових позовів, у яких індустрію відеоігор звинувачують у наживі на навмисному сприянні масовій залежності. За прогнозами глобальний дохід галузі перевищить $200 мільярдів до 2026 року, але судові процеси теоретично можуть завдати їй чималих збитків.

Про це повідомляє Bloomberg.

Дедалі більше технологічних гігантів стикаються з позовами проти них. Зокрема, такі ігри, як Call of Duty, NBA 2K, Grand Theft Auto V і Roblox звинувачують у тому, що ті викликають неконтрольовану залежність і психічні розлади у маленьких дітей і підлітків. Те, що відеоігри викликають звикання, підтверджують і науковці.

Адвокати батьків намагаються згрупувати понад десяток уже поданих позовів проти розробників відеоігор, щоб представити їх перед федеральним суддею на слуханнях 30 травня в Солт-Лейк-Сіті.

Зокрема, батьки націлилися на такі компанії, як Microsoft, Nintendo of America, Sony Interactive Entertainment, Roblox і на розробника гри Fortnite — Epic Games.

Хоча перемога для батьків далеко не гарантована, судові справи так чи інакше створюють чималі ризики для розробників відеоігор — галузь теоретично може зіткнутися зі збитками на сотні мільйонів доларів. Крім того, успіх батьків у суді може змусити розробників зробити свої продукти менш навʼязливими — наприклад, обмежити екранний час для неповнолітніх користувачів.

Втім, батькам спершу необхідно буде довести в суді, що негативних наслідків для здоровʼя і добробуту їхніх дітей завдають безпосередньо відеоігри, а не будь-які інші фактори.

Асоціація розважального програмного забезпечення, куди, зокрема, входять Microsoft, Nintendo, Sony і Epic Games, заперечує твердження про шкідливість відеоігор.

«Наш пріоритет — створювати позитивний досвід для всієї спільноти гравців, ми надаємо прості у використанні інструменти для гравців, батьків і опікунів для керування численними аспектами ігрового процесу. Твердження, у яких йдеться про протилежне, не мають рації та ігнорують той факт, що мільярди людей по ​​всьому світу — різного віку та походження — грають у відеоігри у здоровий і збалансований спосіб», — заявили в асоціації.

Microsoft і Roblox відкидають претензії до їхніх продуктів — нібито засуджуючи відеоігри за те, що вони викликають надмірну залежність, батьки пропускають той факт, що контент захищений Першою поправкою до Конституції США про свободу слова.

Компанії стверджують, що судитися з розробниками відеоігор — це все одно, що судитися з відеотекою за розповсюдження «надто захопливих» фільмів або зі студією звукозапису за надання майданчику й обладнання для створення музики, яка надто швидко й надовго запамʼятовується.

Водночас позивачі базують свої скарги на наукових дослідженнях, які свідчать про те, що довготривала гра активує мозок подібно до наркотиків і може пошкодити когнітивну функцію. Позивачі стверджують, що їхні залежні від відеоігор діти страждають від синдрому дефіциту уваги й гіперактивності, високого кровʼяного тиску, а також від емоційних страждань і соціальної ізоляції.

Медична спільнота також з кожним роком дедалі більше досліджує можливий вплив відеоігор на здоров’я. У 2018 році Всесвітня організація охорони здоров’я визнала «ігровий розлад» діагнозом, того ж року побільшало реабілітаційних програм для завзятих геймерів. А торік Американська психіатрична асоціація заявила, що дослідження й дебати на предмет впливу віртуальних розваг на здоровʼя тривають.