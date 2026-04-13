Нафта подорожчала на понад 7% після погрози блокади Ормузької протоки та провалу переговорів США й Ірану

Ціни на нафту різко зросли більш ніж на 7% на початку торгів у неділю ввечері й трималися на високому рівні до понеділка. Причиною стали невдалі переговори між США та Іраном і заяви про можливу морську блокаду Ормузької протоки.

Про це пише Axios.

Еталонна марка Brent подорожчала більш ніж на $7 за барель — до $102,29. Американська WTI зросла приблизно на $8 — до $104,56.

Падіння цін, яке відбулося після оголошення перемир’я на Близькому Сході, фактично зійшло нанівець. Аналітики не вірять, що судноплавство через Ормузьку протоку швидко відновиться навіть попри домовленості про паузу в бойових діях.

Експерти попереджають, що через ризики атак і блокування обсяги транспортування нафти через протоку можуть залишатися значно нижчими за довоєнний рівень, що й надалі тиснутиме на світові ціни.

Аналітики також вважають, що Китай може активізувати тиск на США та Ізраїль через залежність від іранських поставок, тоді як Іран може посилити атаки на енергетичну інфраструктуру у відповідь на блокаду Трампа.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити морську блокаду Ірану та Ормузької протоки з 17:00 13 квітня за Києвом через провал переговорів у Пакистані.