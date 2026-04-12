США та Іран не домовились про остаточне припинення війни

США та Іран після 21-годинних переговорів у Пакистані так і не змогли домовитись про остаточне припинення війни.

Про це заявив віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс, передає CNN.

«Ми не дійшли згоди. І я вважаю, що це набагато гірша новина для Ірану, ніж для Сполучених Штатів Америки. Отже, ми повертаємося до США, не досягнувши угоди», — зазначив він.

На запитання про те, які саме умови відхилив Іран, Венс відповів, що йшлося про розробку ядерної зброї.

«Річ у тім, що нам потрібно побачити чітке зобов’язання з їхнього боку, що вони не прагнутимуть створити ядерну зброю і не шукатимуть засобів, які дозволили б їм швидко її отримати. Питання полягає в тому, чи бачимо ми фундаментальну волю іранців не розробляти ядерну зброю не тільки зараз, не тільки через два роки, а й у довгостроковій перспективі? Ми цього ще не бачили, але сподіваємося, що побачимо», — додав Венс.

Іранське державне інформаційне агентство Tasnim написало, що угоду не уклали через «надмірні претензії та амбіції США».

У МЗС Ірану додали, що сторони дійшли згоди щодо деяких питань, але щодо 2—3 важливих тем погляди розійшлися.