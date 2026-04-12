Перемирʼя на Близькому Сході, обмін полоненими та вибори в Угорщині. Головне за тиждень

Цього тижня США та Іран оголосили про припинення вогню і провели прямі переговори, в Україну повернули 182 полонених, а в Угорщині пройшли парламентські вибори, на яких премʼєр Віктор Орбан програв — він втратив владу після 16 років при владі.

Перемирʼя на Близькому Сході

У ніч проти середи, 8 квітня, президент США Дональд Трамп написав у Truth Social, що погодився на два тижні припинити вогонь з Іраном. Це сталось за півтори години до дедлайну, який Трамп дав Ірану, щоб відкрити Ормузьку протоку, — він мав наступити о 03:00 за Києвом. Трамп погрожував знищити всі іранські електростанції та мости, а напередодні дедлайну заявив, що «сьогодні вночі загине ціла цивілізація і ніколи не відродиться».

Пізніше Іран опублікував 10-пунктний мирний план: за ним сторони припиняють бойові дії, США виводять війська з Близького Сходу і більше не нападатимуть на іранські бази, два тижні судна матимуть обмежену можливість проходити через Ормузьку протоку. Також з Ірану мають зняти первинні й вторинні санкції та компенсувати збитки. Іран зобовʼязується не створювати ядерну зброю, а США визнають право Ірану збагачувати уран.

Але вже вдень 8 квітня премʼєр Пакистану заявив, що в кількох місцях у зоні конфлікту на Близькому Сході зафіксували порушення режиму припинення вогню. Джерела Reuters повідомили, що Іран вдарив по нафтопроводу в Саудівській Аравії «Схід — Захід», який зараз є єдиним каналом експорту сирої нафти з країни, і по інших обʼєктах. Перед цим в Ірані заявили про американську атаку на НПЗ на острові Лаван і пригрозили відповіддю.

Тоді ж Ізраїль здійснив найбільшу атаку по Лівану від початку нової війни: за 10 хвилин ізраїльська армія атакувала понад 100 обʼєктів проіранської «Хезболли» — загинули більше ніж 350 людей. Ізраїль заявляє, що рішення про припинення вогню не поширюється на Ліван, при цьому пакистанські посередники писали, що зупинка бойових дій поширюється і на Ліван.

Прямі переговори переговори між США та Іраном відбулись у столиці Пакистану Ісламабаді 11—12 квітня. Вони тривали майже 21 годину. Сторони не змогли домовитись про остаточне припинення війни, американці назвали головною причиною небажання Ірану відмовитись від своєї ядерної програми.

Екіпаж місії «Артеміда II» успішно повернувся на Землю

У ніч проти суботи, 11 квітня, четверо астронавтів, які першими за понад 50 років літали до Місяця, успішно приводнилися в Тихому океані біля узбережжя Сан-Дієго. Згодом їх евакуювали на борт американського десантного корабля «Джон П. Мурта». Після цього астронавтів супроводили до медичного відсіку для медичного обстеження.

Американо-канадська група астронавтів завершила свою майже 10-денну місію навколо Місяця, подолавши рекордні 406 770 км від Землі.

Обмін полоненими

У суботу, 11 квітня, Україна і Росія провели обмін полоненими. Напередодні Великодня додому повернулись 175 українських військових, зокрема 25 офіцерів, яких раніше Росія категорично відмовлялася обмінювати, і семеро цивільних (вони були в полоні з 2022 року). Обміну посприяли США та Обʼєднані Арабські Емірати.

Серед звільнених з полону — військові ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники. Це рядові, сержанти та офіцери, які захищали Україну в Маріуполі, на Чорнобильській АЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському і Курському напрямках.

Понад половину визволених захисників потрапили в полон РФ під час оборони Маріуполя. Наймолодшому з них — 22 роки, найстаршому — 63.

Кирило Буданов / Telegram

Великоднє «перемирʼя»

З 16:00 суботи, 11 квітня, розпочалось Великоднє перемирʼя між Україною і Росією, що має тривати до кінця доби 12 квітня. Путін оголосив його в четвер, а президент Володимир Зеленський відповів, що Україна готова до дзеркальних дій.

Попри це бойові дії між Україною і Росією не зупинились. Генштаб ЗСУ повідомляв, що від 16:00 суботи до 07:00 неділі росіяни 2 299 разів порушили режим припинення вогню, а в неділю до 16:00 здійснили 55 атак.

Зокрема, росіяни атакували дронами Харківщину і Сумщину — там під удар потрапила машина швидкої.

Орбан програв на виборах в Угорщинs

У неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори. Явка на них стала найбільшою в історії країни — 77,8%. Це понад 5,8 мільйона голосів.

Минулий рекорд був під час парламентських виборів 2002 року, після яких Орбан вперше втратив премʼєрське крісло: 70,53% у першому і 73,51% у другому турі.

Національний виборчий комітет повідомляє, що після підрахунку 84,91% голосів «Тиса» отримує понад дві третини місць: 138 зі 199. Цього достатньо, щоб змінювати Конституцію.

Партія Орбана «Фідес» в альянсі з «Християнсько-демократичною народною партією» отримує 54 місця. Ще сім місць в ультраправої партії «Наша Батьківщина».

Лідер «Тиси» — Петер Мадяр написав у Facebook, що Орбан телефоном привітав його з перемогою. Сам Орбан на виступі визнав поразку, назвавши результат виборів болісним, але очевидним. Він заявив, що вже привітав Мадяра з перемогою і переходить в опозицію.