Попри перемирʼя росіяни атакували Сумщину та Харківщину. Що відомо про удари

Вночі та вдень 12 квітня росіяни продовжили атаки по Україні — попри перемирʼя, яке мало б діяти з 16:00 вчорашнього дня.
На Харківщині росіяни вдарили дроном по селищу Золочів Богодухівського району. Дрон вибухнув, виникла пожежа у магазині продовольчих товарів. Постраждали чоловік та жінка.
А вночі росіяни вдарили по автівці швидкої на Сумщині, постраждали троє медиків.
Генштаб повідомляв, що після 16:00 вчорашнього дня і до півночі було вже 1 723 випадки порушення режиму припинення вогню. А на 07:00 їхня кількість зросла до 2 299.
- У Кремлі заявляли, що перемир’я триватиме з 16:00 11 квітня до кінця 12 квітня, і відкинули пропозицію продовжити його і після Великодня.