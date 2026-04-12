Попри перемирʼя росіяни атакували Сумщину та Харківщину. Що відомо про удари

Вночі та вдень 12 квітня росіяни продовжили атаки по Україні — попри перемирʼя, яке мало б діяти з 16:00 вчорашнього дня.

На Харківщині росіяни вдарили дроном по селищу Золочів Богодухівського району. Дрон вибухнув, виникла пожежа у магазині продовольчих товарів. Постраждали чоловік та жінка.

А вночі росіяни вдарили по автівці швидкої на Сумщині, постраждали троє медиків.

Генштаб повідомляв, що після 16:00 вчорашнього дня і до півночі було вже 1 723 випадки порушення режиму припинення вогню. А на 07:00 їхня кількість зросла до 2 299.