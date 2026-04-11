Reuters: Моджтаба Хаменеї зазнав важких поранень, однак продовжує брати участь в управлінні країною

Новообраний верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї зазнав важких поранень обличчя та ніг під час авіаудару по Тегерану, однак продовжує брати участь в управлінні країною та ухваленні ключових рішень.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, близькі до його оточення.

За словами співрозмовників агентства, Хаменеї отримав серйозні травми під час того удару, коли загинув його батько. Йдеться про значні ушкодження обличчя та поранення однієї або обох ніг.

Попри це 56-річний політик, за даними джерел, перебуває у свідомості, зберігає ясність мислення та поступово відновлюється. Reuters зазначає, що через стан здоров’я Хаменеї не з’являється публічно.

Водночас Моджбата продовжує брати участь у нарадах з вищим керівництвом Ірану дистанційно — зокрема через аудіоконференції. Саме в такому форматі він долучається до обговорення питань війни та можливих переговорів зі США.

Джерела в оточенні лідера наголошують, що його стан поступово стабілізується, але він повернеться до публічної діяльності лише тоді, коли це дозволять медики та безпекова ситуація.

Водночас у медіа з’являлася й інша інформація. Зокрема, Times з посиланням на дипломатичну записку повідомляло, що Хаменеї нібито перебуває в лікарні у важкому стані та не бере участі в ухваленні рішень. Офіційного підтвердження цих даних наразі немає.