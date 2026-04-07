The Times: Новий верховний лідер Ірану недієздатний, непритомний та не може керувати країною, його не бачили від початку війни

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї недієздатний, непритомний, не може керувати країною та лікується від «важкого захворювання» в іранському місті Кум.

Про це пише The Times із посиланням на дипломатичну записку, зроблену, ймовіно, за оцінками американської та ізраїльської розвідок. Її передали союзникам США в Перській затоці.

Записка вперше розкриває місцезнаходження нового лідеру Ірану. Кум — священне місто в шиїтському ісламі, розташоване приблизно за 140 кілометрів на південь від Тегерану.

Також із записки виходить, що тіло батька Моджтаби — загиблого верховного лідера аятоли Алі Хаменеї — готують до поховання в Кумі. Розвідка виявила, що там готуються закласти фундамент під великий мавзолей — більш ніж для однієї могили. Це означає, що інших членів родини Хаменеї, включно із Моджтабою, можуть поховати саме там.

Моджтаба Хаменеї не зʼявлявся на публіці від початку війни 28 лютого, навіть після того як 8 березня Рада експертів з 88 впливових шиїтських священнослужителів призначила його верховним лідером Ірану.

10 березня посол Ірану на Кіпрі Аліреза Саларян розповів Guardian, що Моджтаба постраждав під час першої атаки війни — тоді загинули його батько, мати, дружина, троє інших членів сімʼї та приблизно 40 іранських ключових високопосадовців. Проте іранські чиновники наполягали на тому, що новий верховний лідер «керує» країною.