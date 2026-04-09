Reuters: У квітні Росія подвоїть доходи від нафти до $9 млрд

На тлі загострення війни на Близькому Сході та фактичного закриття Ормузької протоки у квітні доходи Росії від нафти збільшаться вдвічі та сягнуть $9 млрд.

Про це свідчать розрахунки Reuters.

До прикладу, у березні РФ отримала приблизно $4,2 млрд з продажу нафти. На весь 2026 рік Росія запланувала у бюджеті 7,9 трлн рублів від податку на видобуток корисних копалин.

У березні середня ціна на російську нафту марки Urals зросла до $77 за барель (найвищий показник із жовтня 2023 року). Наприклад: у лютому ціна на Urals була $44,59 за барель. У цьогорічному бюджеті Кремль планував, що Urals коштуватиме $59 за барель.

У Reuters прогнозують, що доходи Росії будуть залежати від того, як довго триватиме війна на Близькому Сході.

Війна на Близькому Сході і закриття Ормузької протоки

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходило близько п’ятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

Ринки відреагували на закриття цього шляху миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні, а 9 березня світові ціни на нафту перевищили $100 за барель — уперше за майже чотири роки.

Вночі 8 квітня Трамп написав, що погодився на два тижні припинити вогонь з Іраном. Пізніше Іран опублікував 10-пунктний мирний план: за ним сторони припиняють бойові дії, США виводять війська з Близького Сходу і більше не нападатимуть на іранські бази, два тижні судна матимуть обмежену можливість проходити через Ормузьку протоку. Також з Ірану мають зняти первинні та вторинні санкції і компенсувати збитки. Сам Іран зобовʼязується не створювати ядерну зброю, а США визнають право Ірану збагачувати уран. Після згоди Трампа на перемирʼя світові ціни на нафту різко зменшилися. Вже ввечері 8 квітня Іран на час двотижневого перемир’я оголосив про новий тариф для танкерів, які хочуть пройти Ормузьку протоку — $1 у біткоїнах за кожен барель нафти.

Пакистан (посередник між США та Іраном) вже зафіксував порушення перемирʼя.