Світові ціни на нафту різко впали після оголошення двотижневого перемирʼя на Близькому Сході

Світові ціни на нафту різко зменшилися після того, як президент США Дональд Трамп погодився на двотижневе перемирʼя з Іраном.

За даними сервісу Oil Price, фʼючерси на нафту марки Brent впала на 15% до $92,98 за барель, а ціна WTI знизилась на 16% — до $94,76.

Водночас очікується, що перемирʼя між США, Ізраїлем та Іраном буде нестійким, а отже, ринки будуть дуже чутливими до новин і розвитку подій під час переговорів на Близькому Сході.

Інвестори сподіваються на певну стабілізацію ситуації в районі Ормузької протоки, що могло б послабити тиск на постачання нафти, газу і добрив протягом наступних двох тижнів. При цьому аналітики не очікують, що ціни на енергоносії повернуться до рівнів, які були до початку війни, — через значні пошкодження частини енергетичної інфраструктури в регіоні.

Але навіть за таких умов азійські фондові ринки в середу різко зросли, у США та Європі теж очікується потужний початок сесії на тлі посилення схильності інвесторів до ризику.

Казначейські облігації США суттєво подорожчали, оскільки на тлі послаблення інфляційних побоювань через падіння цін на нафту трейдери знову закладають у свої очікування можливість зниження ставок Федеральною резервною системою наприкінці 2026 року.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Тоді загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою, через яку проходила майже пʼята частина світового експорту нафти. Це призвело до різкого росту цін на нафту і газ.

Вночі 8 квітня Трамп написав, що погодився на два тижні припинити вогонь з Іраном. Пізніше Іран опублікував 10-пунктний мирний план: за ним сторони припиняють бойові дії, США виводять війська з Близького Сходу і більше не нападатимуть на іранські бази, два тижні судна матимуть обмежену можливість проходити через Ормузьку протоку. Також з Ірану мають зняти первинні та вторинні санкції і компенсувати збитки. Сам Іран зобовʼязується не створювати ядерну зброю, а США визнають право Ірану збагачувати уран.