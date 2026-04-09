WP: Угорщина пропонувала допомогу Ірану після підриву пейджерів «Хезболли»

Уряд премʼєра Угорщини Віктора Орбана таємно запропонував допомогу іранським спецслужбам незабаром після масштабної операції Ізраїлю з підриву пейджерів «Хезболли» у вересні 2024 року.

Про це свідчать стенограми телефонної розмови між міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто та його іранським колегою Аббасом Арагчі, доступ до яких отримали журналісти The Washington Post.

«Наша секретна служба вже звʼязалася з вашими службами, ми поділимося всією інформацією, яку зібрали під час розслідування. Усі можливі документи передадуть вашим службам», — сказав Сіярто Арагчі в розмові від 30 вересня 2024 року.

У той час Угорщина опинилася в центрі уваги, адже тайванська компанія, чий бренд був вказаний на пейджерах, повідомила, що їх зробила угорська компанія BAC Consulting за ліцензійною угодою.

Сіярто сказав Арагчі, що його країна жодним чином непричетна до вибухів у Лівані. Він запевнив, що пейджери не виробляли в Угорщині, а компанія-виробник була лише торговим посередником.

Також під час дзвінка угорський міністр запевнив свого колегу з Ірану в повній підтримці, включно з організацією прямих контактів між профільними відомствами обох країн: «Якщо вам знадобиться будь-яка додаткова інформація, я завжди до ваших послуг».

WP зазначає, що ця розмова і очевидна готовність Сіярто підлещуватися до міністра закордонних справ Ірану викликають питання, оскільки Угорщина офіційно підтримує Ізраїль і часто голосує на його користь на міжнародних майданчиках.

Газета публікує уривки зі стенограми розмови Сіярто та Арагчі на тлі війни США та Ізраїлю з Іраном, а також майбутніх парламентських виборів в Угорщині, запланованих на 12 квітня. Віктора Орбана публічно підтримали премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент США Дональд Трамп. Цього тижня до Будапешту прибув і віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Напередодні виборів угорські журналісти-розслідувачі опублікували записи розмов Сіярто та голови МЗС Росії Сергія Лаврова, з яких випливає, що у 2023—2025 роках Сіярто передавав регулярно РФ інформацію про внутрішні дискусії в ЄС і Угорщині, а Лавров просив допомогти зняти санкції з російських олігархів. Також там ішлося про те, що угорець обговорював із росіянином план, як гальмувати вступ України до ЄС.

Підрив пейджерів «Хезболли»

17 вересня 2024 року в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів підтримуваного Іраном угруповання «Хезболла». Наступного дня сталася повторна серія вибухів — детонували рації та радіоприймачі. Внаслідок атаки загинули щонайменше 39 людей, ще майже 3 тисячі були поранені, причому не всі вони були членами угруповання.

Ізраїль планував операцію довго та ретельно. Десять років тому «Хезболла» купила понад 16 тисяч рацій за «хорошою ціною» у фальшивої компанії, не підозрюючи, що вони були ізраїльського виробництва. Моссад сховав вибуховий пристрій всередині батарей, що працюють у раціях. Зазвичай такі носять у жилеті ближче до серця. У 2022 році операцію розширили — додали пейджери.

Ізраїльські розвідники спеціально обрали звуковий сигнал, який мотивує максимально терміново перевірити вхідне повідомлення, — тоді пристрій вибухав. 17 вересня 2024 року пейджери підірвали, оскільки Моссад побоювався, що «Хезболла» почала щось підозрювати.