Розслідування: Сіярто обговорював із Лавровим план, як гальмувати вступ України до ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто обговорював із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, як гальмувати вступ України до Європейського Союзу.

Стенограму розмов Сіярто з Лавровим опублікували журналісти-розслідувачі проєктів VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider та ICJK.

Один із ключових епізодів — розмова 2 липня 2024 року, у день візиту премʼєра Угорщини Віктора Орбана до Києва. Після поїздки Лавров цікавився у Сіярто, як просувається питання початку переговорів про вступ України до ЄС.

Також під час цієї розмови Лавров просить надіслати йому документ. Сіярто погоджується передати його через угорське посольство в Москві — далі документ мав отримати керівник апарату російського міністра.

У записах не уточнюється, про який саме документ ідеться. Водночас один із чиновників ЄС припускає, що це міг бути рамковий документ переговорів, який на той момент уже був публічним.

У ще одній розмові — від 17 червня — міністри обговорюють тему національних меншин в Україні. Сіярто говорить про необхідність «повернути права меншин», які, за його словами, були втрачені.

Лавров у відповідь переводить розмову на російську меншину в Україні та дає зрозуміти, що це питання може впливати на процес вступу України до ЄС.

Окремий блок записів стосується розмови після переговорів лідерів США та Росії на Алясці. Сіярто каже, що саміт без участі ЄС і України викликав занепокоєння серед європейських партнерів, і намагається з’ясувати, як усе пройшло насправді.

Він посилається на повідомлення медіа про скасований обід між Путіним і президентом США Дональдом Трампом та швидкий від’їзд російського лідера зі США.

Сіярто прямо питає, чи це не свідчить про напруження або розчарування між сторонами. Лавров відповідає, що обід нібито не скасовували, і додає з іронією, що американська кухня його не надто цікавить.