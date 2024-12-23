Підрив пейджерів «Хезболли»: Ексагенти Ізраїлю діляться деталями операції

Двоє колишніх агентів ізраїльської розвідки Моссад розкрили, як відбулася операція з підриву пейджерів і рацій ліванського угруповання «Хезболла».

Про це вони розповіли американському CBS News.

Десять років тому «Хезболла» купила понад 16 тисяч рацій за «хорошою ціною» у фальшивої компанії, не підозрюючи, що вони були ізраїльського виробництва. Моссад сховав вибуховий пристрій всередині батарей, що працюють у раціях. Зазвичай такі носять у жилеті ближче до серця.

«У нас є неймовірний набір можливостей для створення іноземних компаній, які неможливо відстежити в Ізраїлі. Підставні компанії за підставними компаніями впливають на ланцюжок поставок на нашу користь. Ми створюємо удаваний світ... Ми пишемо сценарій, ми режисери, ми продюсери, ми головні актори, а світ — це наша сцена», — сказав один з колишніх агентів.

У 2022 році операцію розширили — додали пейджери. «Хезболла» купувала пейджери у тайванської компанії під назвою Gold Apollo. Моссад створив фіктивну компанію, яка використовувала назву Gold Apollo на пейджерах, обладнаних вибухівкою, про що материнська компанія не знала.

Ізраїльські розвідники спеціально обрали звуковий сигнал, який мотивує максимально терміново перевірити вхідне повідомлення. Тоді відбувався вибух.

Сотні пейджерів вибухнули 17 вересня 2024 року. Їх підірвали, оскільки Моссад побоювався, що «Хезболла» почала щось підозрювати.