WP: Білл Гейтс дасть свідчення у Конгресі США у справі сексуального злочинця Епштейна

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс 10 червня дасть свідчення у Конгресі США у межах розслідування справи фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували у сексуальних злочинах.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела.

За даними видання, Комітет з нагляду Палати представників ще в березні запросив Гейтса для свідчень. Загалом у справі викликали сім свідків.

Представник бізнесмена заявив, що Гейтс готовий співпрацювати з комітетом і відповісти на всі запитання. Водночас він наголосив, що той ніколи не був свідком або учасником будь-яких незаконних дій Епштейна.

Ім’я Гейтса фігурує в матеріалах і на фото, пов’язаних з Епштейном. Сам бізнесмен раніше визнавав, що зустрічався з фінансистом кілька разів за вечерею, і називав це помилкою. За його словами, тоді він розглядав можливість залучення Епштейна до благодійних проєктів, але співпраця не відбулася.

The Washington Post також пише, що свідчення у справі дасть міністр торгівлі США Говард Лутнік. Він підтверджував контакти з Епштейном, зокрема спільні зустрічі, але заперечував будь-які близькі зв’язки з ним.

Наприкінці лютого Гейтс перепросив співробітників Фонду Гейтсів за свої зв’язки з Епштейном. Він визнав, що припустився помилок, які кинули тінь на благодійну організацію, але наполягає, що не брав участі у злочинах Епштейна.